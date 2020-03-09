На борьбу с бедностью Узбекистан потратит $700 миллионов

В 2020-м в Узбекистане на программу по борьбе с бедностью потратят $700 миллионов. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, сообщило агентство «Фергана».

«В сотрудничестве с такими авторитетными международными организациями, как ООН, Всемирный банк, с Китаем и другими государствами предусмотрена реализация в этом году программ по борьбе с бедностью, развитию предпринимательства и малого бизнеса общей стоимостью $700 миллионов», — сообщил лидер РУз.

Мы должны осознать одну истину: для снижения уровня бедности в первую очередь следует снизить уровень безработицы. Шавкат Мирзиеев

«Для этого нужно обучать население современным профессиям, повышать экономическую и финансовую грамотность людей, пробуждать в них, особенно в женщинах, стремление к предпринимательству», — сказал он.

Сокращение бедности глава Узбекистана объявил приоритетной задачей в своем послании парламенту 24 января. После в правительстве появилась должность заместителя премьер-министра по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.

Меры сокращения бедности, считает Шавкат Мирзиеев, должны заключаться не столько в адресной финансовой помощи, сколько в обучении уязвимых слоев населения предпринимательству и улучшении инфраструктуры. Одиноких и многодетных женщин предлагают направлять на курсы по швейному, кулинарному и парикмахерскому делу, а рядом с густонаселенными пунктами, где хорошо развито предпринимательство, создавать промышленные зоны.