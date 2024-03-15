В Кыргызстане внедряются комплексные меры по преодолению женской бедности. Об этом сказала министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова на 68-й сессии Комиссии по положению женщин ООН в Нью-Йорке (США).

«В феврале КР ратифицировала Конвенцию № 190 Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. 7 марта утверждена Государственная программа по поддержке женского лидерства до 2030 года. Это еще один шаг к цели ЦУР № 5 в рамках повестки устойчивого развития к 2030-му», — сказала она.

Министр добавила, что в стране реализуются Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года, Программа по поддержке и развитию женского предпринимательства до 2026-го.

«Эти документы позволяют строить справедливое, равноправное общество, где каждый человек, независимо от пола, имеет равные возможности для своего развития и участия в политической, экономической и общественной жизни республики», — отметила она.

Гулнара Баатырова подчеркнула, что женщины в Кыргызстане играют важную роль в предпринимательстве, занимаются бизнесом в таких сферах, как сельское хозяйство, образование и инновации, здравоохранение и туризм, оказание услуг и ремесленное производство, активно участвуют в борьбе с изменением климата, внедрении зеленой экономики.

«Семьи, получающие пособие по малообеспеченности, участвуют в инициативе президента Садыра Жапарова «Социальный контракт». 92 процента участников составляют сельские женщины. Матери детей с инвалидностью получают оплату как персональные ассистенты, что дает им право на пенсионное обеспечение в будущем. При этом решение женской бедности требует принятия комплексных мер, к таковым относятся получение образования, услуги по уходу за детьми, оплачиваемый домашний труд, занятость женщин, доступ к современным цифровым технологиям, участие на уровне принятия решений, борьба с гендерным насилием и дискриминирующими социальными нормами и стереотипами», — заметила она.