15:41
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Общество

В Кыргызстане внедряются комплексные меры по преодолению женской бедности

В Кыргызстане внедряются комплексные меры по преодолению женской бедности. Об этом сказала министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова на 68-й сессии Комиссии по положению женщин ООН в Нью-Йорке (США).

«В феврале КР ратифицировала Конвенцию № 190 Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. 7 марта утверждена Государственная программа по поддержке женского лидерства до 2030 года. Это еще один шаг к цели ЦУР № 5 в рамках повестки устойчивого развития к 2030-му», — сказала она.

Министр добавила, что в стране реализуются Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года, Программа по поддержке и развитию женского предпринимательства до 2026-го.

«Эти документы позволяют строить справедливое, равноправное общество, где каждый человек, независимо от пола, имеет равные возможности для своего развития и участия в политической, экономической и общественной жизни республики», — отметила она.

Гулнара Баатырова подчеркнула, что женщины в Кыргызстане играют важную роль в предпринимательстве, занимаются бизнесом в таких сферах, как сельское хозяйство, образование и инновации, здравоохранение и туризм, оказание услуг и ремесленное производство, активно участвуют в борьбе с изменением климата, внедрении зеленой экономики.

«Семьи, получающие пособие по малообеспеченности, участвуют в инициативе президента Садыра Жапарова «Социальный контракт». 92 процента участников составляют сельские женщины. Матери детей с инвалидностью получают оплату как персональные ассистенты, что дает им право на пенсионное обеспечение в будущем. При этом решение женской бедности требует принятия комплексных мер, к таковым относятся получение образования, услуги по уходу за детьми, оплачиваемый домашний труд, занятость женщин, доступ к современным цифровым технологиям, участие на уровне принятия решений, борьба с гендерным насилием и дискриминирующими социальными нормами и стереотипами», — заметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289128/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Территориальная реформа. Только 10 из 117 кенешей возглавили женщины
Всего 2 процента улиц в Бишкеке носят женские имена. В честь кого они названы
У Кыргызстана есть возможность прервать цикл насилия. Что для этого надо сделать
Опять манипуляция? Надира Нарматова рассказала о своей поездке в Женеву
В Бишкеке вырос уровень бедности
Неравные позиции. Почему кыргызстанкам трудно пройти в депутаты
В Бишкеке семья пожаловалась на отсутствие денег. Им собрали 1,2 миллиона сомов
В условиях бедности в Кыргызстане живут 1,1 миллиона детей
За чертой бедности в Кыргызстане живет треть населения страны
На борьбу с бедностью Китай выделяет странам Центральной Азии $3,7 миллиарда
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Кыргызстан переходит на&nbsp;12-летнее образование. Кабмин готовит постановление Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
15:29
За два месяца 2024 года более 26 тысяч детей получили выплату «балага сүйүнчү» За два месяца 2024 года более 26 тысяч детей получили в...
15:08
В Кыргызстане внедряются комплексные меры по преодолению женской бедности
14:47
В Караколе у женщины отобрали дом и избили. В Генпрокуратуре ответили депутату
14:26
В месяц Рамазан безопасность дорожного движения вокруг мечетей усилят
14:03
В Кыргызстане пройдет Международный форум по инвестициям в здравоохранение