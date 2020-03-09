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Власть

В мэрии Бишкека кадровые перестановки

В структурных подразделениях столичного муниципалитета произошли кадровые перестановки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В управлении физической культуры и спорта муниципалитета исполнение обязанностей главы управления возложено на Дамиру Джумабекову. Ранее она занимала должность заведующей организационно-правовым отделом этого же управления.

Экс-начальник горспорта Даулет Досалиев освобожден от должности на основании личного заявления. В ГКНБ ранее сообщили, что он в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных денег.

В связи со служебной необходимостью и до назначения нового главы управления образования временное исполнение обязанностей начальника возложили на Наталью Никифорову.

Ранее на основании личного заявления освобожден от должности глава управления городского транспорта Болотбек Тезекбаев. Обязанности начальника возложены на Нурлана Атыканова. Он уже был врио начальника управления городского транспорта.

Распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145920/
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