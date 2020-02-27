Сооронбай Жээнбеков: Недопустимо искажать историю Второй мировой войны

Кыргызская Республика полностью поддерживает усилия главы Российской Федерации Владимира Путина, направленные на недопущение искажения истории Второй мировой войны. Об этом в ходе церемонии открытия Перекрестного года Кыргызстана в России и РФ в КР заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, наша святая обязанность — бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества.

«В этом году мы отмечаем славную страницу нашей общей истории — 75-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов. Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению. Велика роль России в отстаивании правды о войне», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что тесные связи двух стран имеют место не только по линии межгосударственных отношений.

«Мы совместно смогли сохранить наработанные веками общие культурно-духовные ценности. В Кыргызстане русский язык является не только официальным, но и языком межнационального общения. Это еще больше сближает наши народы», — отметил глава государства.