Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков открыли Перекрестный год двух стран

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков открыли Перекрестный год Кыргызстана и России.

Глава КР заявил, что Перекрестный год выражает общие стремления двух народов быть еще ближе. По его словам, кыргызский народ еще полтора века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом РФ.

«Как показала история, это было верным шагом. Мы сегодня отдаем дань уважения мудрости и дальновидности наших предков, принявших это решение. За 70 лет нахождения Кыргызстана в составе единого советского государства у нас произошло бурное развитие образования, науки, культуры и промышленности. Прошло почти 30 лет, как КР стала независимым государством, но культурные, духовные, братские отношения наших народов остались неразрывными. Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией», — сказал Сооронбай Жээнбеков.