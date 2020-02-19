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Власть

Повысить штраф для водителей грузовиков, превысивших вес, предложили депутаты

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».

По словам нардепа Марлена Маматалиева, изменения предполагают увеличение штрафа для габаритных машин, превысивших массу перевозимого груза.

«Мы вносим изменения, чтобы сохранить наши дороги. К примеру, трассу Бишкек — Ош еще не закончили, а она уже испорчена. Все это происходит не только из-за качества строительства, но и за счет грузовых автомобилей, превышающих массу перевозимого груза. Многие машины не заезжают на весы, я сам тому свидетель», — заявил он.

«Поправки в закон предполагают: если водитель автомобиля превысит норму и не выгрузится, его должны оштрафовать. Мы планируем повысить штраф до 18 тысяч сомов. Уведомления будут приходить через «письма счастья». Их получат и водитель, и фирма», — сказал Марлен Маматалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144044/
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