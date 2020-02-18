Госэкотехинспекцию возглавил Мырзабек Жыпаркулов. Раньше работал в MegaCom

У Госэкотехинспекции появился новый глава. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении на эту должность Мырзабека Жыпаркулова.

В 2015 году был руководителем аппарата полномочного представительства правительства в Таласской области. До декабря 2015 года занимал должность заместителя директора Госэкотехинспекции по техническому блоку. Мырзабек Жыпаркулов работал директором регионального представительства MegaCom в Оше.

Напомним, Совет безопасности КР рекомендовал освободить Джолдошбека Джунушева от должности директора Госинспекции по экологической и технической безопасности за отсутствие контроля над деятельностью подчиненных, что привело к должностным преступлениям сотрудников Госэкотехинспекции. АКС ГКНБ в декабре 2019 года задержаны и водворены в СИЗО шестеро чиновников ведомства. В ходе плановых мероприятий выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема в деятельности Госэкотехинспекции. Джолдошбека Джунушева уволили в конце января.