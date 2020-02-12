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Власть

Надежды нет. Депутат предложил Мухаммедкалыю Абылгазиеву уйти в отставку

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают кандидатуру действующего полномочного представителя правительства в Баткенской области на должность вице-премьер-министра по вопросам границ.

Депутат Максат Сабиров возмутился назначениями премьер-министра. Он посоветовал главе кабмина уйти в отставку.

«Акимы, айыл окмоту и губернаторы должны заниматься проблемами местного населения. Акрама Камбаралиевича мы знаем давно, со времен акима Кадамджайского района, затем он стал полпредом Баткена. В этой области произошло несколько конфликтов, и я удивлен тому, что его сейчас хотят назначить вице-премьером. Проблемами области напрямую должны заниматься губернаторы», — отметил нардеп.

Глава правительства ответил, что для решения приграничных проблем нужен человек, знающий их.

«Человеку, который вырос в Бишкеке, понадобится несколько лет, чтобы понять все проблемы. Акрам Мадумаров вырос там и знает все. Он работал и в составе комиссии по вопросам границ. Ему будет проще работать», — пояснил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Парламентарий сказал, что было бы хорошо, если бы Акрам Мадумаров решил приграничные проблемы.

«Мы надеемся на это», — заявил премьер-министр.

Кабмин только и делает, что живет одной надеждой.

Максат Сабиров

«Три вице-премьера у вас ушло, половина правительства поменялась. До сих пор надеждой и живем, что кабмин работать будет. Недавно я вам говорил, что было бы хорошо, если бы вы сами ушли, не меняя постоянно других. Надежда тоже имеет свойство кончаться», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143441/
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