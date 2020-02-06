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Власть

Вдвое вырастут оклады младшего обслуживающего персонала в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана вдвое повысило размер оклада младшего обслуживающего персонала. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Согласно документу, должностной оклад почти в два раза повысят водителям автобусов, грузовых автомобилей, транспортно-уборочных машин, электро- и автотележек, плотникам, сантехникам, слесарям, электрикам, переплетчикам документов, дворникам и садовникам, гардеробщикам, сторожам (вахтерам), лифтерам, истопникам.

Вырастут оклады кастелянш, курьеров, кладовщиков, рабочих по обслуживанию и текущему ремонту зданий, по благоустройству населенных пунктов, уборщиков служебных помещений и территорий.

На реализацию постановления ежегодно потребуется 220 миллионов сомов, которые предусмотрены в бюджете.

«Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что правительство и дальше будет изыскивать необходимые средства, чтобы поддерживать сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142824/
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