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Власть

Два государственных кризисных центра откроют в Бишкеке и Оше

В Бишкеке и Оше откроют два государственных кризисных центра. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании Нацсовета по делам женщин и гендерному развитию при правительстве, сообщила пресс-служба кабмина.

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Алтынай Омурбекова отметила, что начало года омрачили беспрецедентные по своей жестокости убийства двух женщин и неподдающийся осмыслению случай сожжения гражданской супруги.

«Семейное насилие — это ситуация, когда жертва не может самостоятельно преодолеть проблему. Здесь необходимо вмешательство государственных институтов и общества, так как зачастую жертвами становятся самые уязвимые члены семьи — женщины, дети, пожилые и лица с ограниченными возможностями здоровья», — сказала Алтынай Омурбекова.

Она напомнила, что для реализации закона об охране и защите от семейного насилия в августе 2019 года правительство утвердило ряд документов в этой сфере. Однако они не изменили ситуацию.

«По данным милиции, в 2019-м зарегистрировали 7 тысяч 45 проступков вследствие семейного насилия, выдали 6 тысяч 145 охранных ордеров, но только 649 уголовных дел направили в суд», — напомнила она.

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Алтынай Омурбекова призвала органы прокуратуры держать каждый факт семейного насилия на особом контроле, проводить особый надзор за исполнением закона, а руководство МВД — регулярно проводить работу с личным составом о необходимости особого отношения к фактам семейного насилия как на этапе реагирования, так и следствия.

Вице-премьер-министр сообщила, что в Бишкеке и Оше в ближайшее время откроют два государственных кризисных центра, а во всех городах и айыл окмоту учредят комитеты по предотвращению насилия в семье.

«Будет продолжена работа по размещению государственного социального заказа по работе с жертвами насилия с возможным увеличением объемов финансирования. Пример ранее созданных при поддержке международных партнеров комитетов по предотвращению насилия в семье показал эффективность», — сказала она.

Напомним, только в новогодние дни в Кыргызстане произошло две трагедии, когда в результате семейных ссор от жестокого избиения супругами погибли две женщины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140727/
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