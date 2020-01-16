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Власть

Малайзия близко, могу быстро вернуться. Азимбек Бекназаров отходит от политики

Бывший генеральный прокурор, а ныне посол в Малайзии Азимбек Бекназаров обещал тщательно следить за политической ситуацией в Кыргызстане с нового места службы — Малайзии. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Перед отъездом в Малайзию он презентует свою книгу о политической истории Кыргызстана за последние 30 лет. Кроме того, он примет участие в курултае, запланированном на 8 февраля.

«У меня нет времени отвечать критикам в социальных сетях, я пишу книгу. Приступая к обязанностям посла, временно ухожу из политики. Пусть молодые работают, но если им не будет хватать опыта и позовут меня, то приду. Малайзия недалеко», — обещал Азимбек Бекназаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140670/
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