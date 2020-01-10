В этом году Кыргызстан, как прогнозируют эксперты, войдет в зону политической турбулентности. Осенью пройдут парламентские выборы, а значит, в преддверии обострится противостояние между различными группами и группировками.

Аналитики считают, что первые колебания начнутся уже весной.

24.kg выслушало политический прогноз известных специалистов на 2020-й.

Айнура Арзыматова, историк, политолог:

Фото из интернета. Айнура Арзыматова, политолог

— Этот год однозначно будет непростым для Кыргызстана. Предстоят выборы, но, до того как прозвенит гонг к началу избирательной кампании, пройдут митинги. Их будут сопровождать политические лозунги.

Гражданское общество требует перемен. Чиновники традиционно опаздывают с реагированием на вызов. Айнура Арзыматова

Заторможенность при принятии решений как раз и послужит поводом для акций протеста. Во власти нет креативных поступков, действий, свежих идей. Да, провозглашаются нужные, актуальные реформы — цифровизация всей страны, например, пишутся стратегии, программы. Однако в госорганах нет людей, действительно компетентных и грамотных, кто бы мог воплощать все эти проекты в жизнь, просчитывать шаги наперед и минимизировать риски.

Активно муссируется слух о грядущем роспуске парламента, но считаю, что до этого не дойдет. Во-первых, нет достаточных оснований; во-вторых, партии, лояльные к власти, могут не пройти.

«Белому дому» сейчас надо воспользоваться образовавшейся паузой и подправить свой имидж, чтобы предстоящие выборы не вылились в затяжной конфликт.

Эмиль Джураев, политолог:

Фото из интернета. Эмиль Джураев, эксперт

— Весной, конечно, следует ожидать митингов и протестов, но не больше, чем обычно. Руководство республики не станет терпеть эти акции. К тому же мобилизация народа, увлекаемого гражданскими активистами, не может быть продолжительной.

2020-й, без сомнения, будет очень бурным и насыщенным вплоть до самих выборов. Будут создаваться партии, блоки, размежеваться политические организации.

Нас ожидают очередные громкие аресты, громкие уголовные дела, то есть стандартная зачистка политического поля перед выборами. Эмиль Джураев

Мы проходили это уже много раз. Единственное, в чем я не уверен, — хватит ли у власти выдержки и трезвости, чтобы не перегнуть палку с «превентивными мерами».

Игроков много, однако нет серьезной оппозиционной силы, а в случае роспуска Жогорку Кенеша такая может возникнуть.

С оппозицией в Кыргызстане всегда была проблема. В разные периоды существовала группа, которая противостоит власти по поводу и без. Но четко обозначенной идеологической направленности не было ни у одной из них.

Думаю, ближе к выборам появится некая оппозиционная партия, которая будет дебатировать с «Белым домом» в вопросах изменения Конституции, но не более.

Игорь Халанский, эксперт-политолог:

Фото из интернета. Виктор Халанский, политолог

— Я не думаю, что 2020 год принесет какие-то значительные политические потрясения. Да, будут выборы в парламент, однако существенно на сложившуюся расстановку сил они не повлияют. Оппозиция не появится. Поскольку ни у кого до сих пор не сформированы тезисы, конкретно против чего или кого выступают, какие претензии, какие принципиальные политические разногласия, нет программы, нет идеологической платформы.

А воевать против отдельных персон — так это не оппозиционность, не оппозиция. Это межличностные противоречия.

В течение последующих десяти лет, с 2020 по 2030 год, существенно усилятся религиозные организации и расширится круг их адептов. Игорь Халанский

Это также вполне естественно — уровень жизни не повышается, качество образования оставляет желать лучшего.

Что же касается возможного роспуска Жогорку Кенеша, о котором так много говорится в последние месяцы, то я бы не сказал, что вероятность этого события высока, скорее, 50/50. Досрочные выборы эксперты предсказывают ежегодно. А когда страна вступает в активную фазу, то такие прогнозы учащаются.

Гражданская активность если и возрастет, то только на краткосрочный период. Меняются и формы протеста. Вместо уличных акций будут акции в социальных сетях.

В целом же год будет охарактеризован стандартными процессами, сопровождающими избирательную кампанию.

Наргиза Мураталиева, эксперт:

Фото из интернета. Наргиза Мураталиева, политолог

— В ближайшие месяцы появятся новые коалиции и объединения политических партий, то есть их укрупнение. Этого стоит ожидать, если не удастся снизить девятипроцентный барьер.

Параллельно пройдут акции по зачистке политического поля при помощи различных инструментов, в том числе слива компромата, новых арестов, разоблачений. Это будет проходить достаточно «избирательно».

Мы увидим предвыборный сезон, в повестке дня которого будут как вопросы традиционного характера — социально-экономические проблемы, например, так и новые — экология, гендерное развитие, домашнее насилие, положение молодежи.

Вопрос в том, успеют ли власти заняться креатурой новой политической партии, выработкой качественного содержания ее платформы, раскруткой и реальным завоеванием электората.

Если говорить об оппозиции, то с учетом того, что времени до проведения выборов остается совсем немного, я сомневаюсь, что политические силы смогут мобилизоваться для создания состоятельной группы оппонентов. Наргиза Мураталиева

Электорат разочарован в старых оппозиционных силах и предпочел бы видеть новые имена и свежие идеи.

Игорь Шестаков, эксперт:

Фото из интернета. Игорь Шестаков, эксперт

— Я думаю, что избирательная кампания будет самой необычной в истории Кыргызстана. Если брать за основу выборы-2015, то тогда было все понятно заранее. Ни у кого не вызвало сомнений в том, что победит СДПК. Интрига была только в том, кто из партий-участниц и сколько получит депутатских мандатов.

Сейчас президент всячески демонстрирует, что он дистанцирован от околовыборных политических процессов. Он, очевидно, делает ставку на электорат, для которого партийная принадлежность не главное. С этой точки зрения для парламентской республики грядет новая веха в истории формирования Жогорку Кенеша по партийным спискам.

Из партий, представленных сейчас в парламенте, проходные шансы только у «Кыргызстана». Благодаря толстым кошелькам учредителей политобъединения.

За годы работы все партии в ЖК себя дискредитировали, и поэтому разговоры о досрочном роспуске до сих пор воспринимаются, в том числе и экспертами, как само собой разумеющееся.

Депутаты превратили Жогорку Кенеш в ЗАО, когда партийные боссы вкладывают деньги, а потом из ресурсов страны пытаются получить дивиденды. Игорь Шестаков

На выборах-2020, думаю, появятся новые партии. Ни одну из нынешних мы в седьмом созыве не увидим. Что же касается оппозиции, то, как показывает практика, оппонирующий власти лагерь представляют лишь экс-чиновники, оставшиеся без должностей и портфелей.

Системной оппозиции в Кыргызстане нет. Дай должность, и самый ярый оппозиционер превратится в обычного чинушу, очень любящего власть.

А на этих выборах будут действовать партизанские движения, представленные проатамбаевскими силами. Сторонники бывшего главы государства обладают достаточным капиталом.