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Власть

Депутаты едва не подрались

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты спорили, стоит ли рассматривать вопрос о смоге в столице. Инициатором проекта постановления «О мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкеке» выступил Марлен Маматалиев.

Однако Кожобек Рыспаев ответил, что документ еще не рассмотрен профильным комитетом, и предложил снять вопрос с повестки, чтобы не нарушать регламент.

Марлен Маматалиев не согласился, заявив, что пока парламент рассмотрит вопрос о загрязнении воздуха, наступит весна.

«Ваши дети ведь дышат этим воздухом и болеют потом», — обратился он к коллегам.

Поддержал инициатора проекта постановления депутат Тазабек Икрамов. «В Бишкеке темой номер один является проблема экологии, надо рассматривать вопрос», — призвал он.

Ранее, напомним, он предлагал пригласить в парламент кочегаров, усмотрев проблему загрязнения воздуха в ТЭЦ.

В ходе обсуждения между депутатами Тазабеком Икрамовым и Экматом Байбакпаевым произошла словесная перепалка. Нардепы едва не подрались. Между ними встали коллеги, и конфликт был погашен.
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