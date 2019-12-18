Депутатов БГК просят утвердить Проект детальной планировки

Мэрия Бишкека просит депутатов рассмотреть и утвердить Проект детальной планировки (ПДП) центральной части. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности,

земельным вопросам, градостроительству и архитектуре заявил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Он отметил, что тем самым будут обозначены приемлемые правила игры для дальнейшего развития города.

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«Мэрии Бишкека совместно с депутатами БГК надо принять волевое решение и сказать «нет» незаконным действиям, которые имеют место в городе», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Он добавил, что в 2006 году БГК утвердил ПДП южной зоны. В будущем муниципалитет намерен разработать такой документ по тем районам, где его еще нет.

Известно, что вопрос об утверждении Проекта детальной планировки центральной части включен в повестку очередной сессии городского кенеша, которая состоится 25 декабря.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.