16:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Депутатов БГК просят утвердить Проект детальной планировки

Мэрия Бишкека просит депутатов рассмотреть и утвердить Проект детальной планировки (ПДП) центральной части. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности,
земельным вопросам, градостроительству и архитектуре заявил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

Он отметил, что тем самым будут обозначены приемлемые правила игры для дальнейшего развития города.

Читайте по теме
Рынок «Мадина» застроят многоэтажками. Депутаты сомневаются в проекте

«Мэрии Бишкека совместно с депутатами БГК надо принять волевое решение и сказать «нет» незаконным действиям, которые имеют место в городе», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Он добавил, что в 2006 году БГК утвердил ПДП южной зоны. В будущем муниципалитет намерен разработать такой документ по тем районам, где его еще нет.

Известно, что вопрос об утверждении Проекта детальной планировки центральной части включен в повестку очередной сессии городского кенеша, которая состоится 25 декабря.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
Ссылка:
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Рынок «Мадина» застроят многоэтажками. Депутаты сомневаются в проекте
Заинтересованные силы не хотят утверждения проекта детальной планировки
Поставить точку в вопросе принятия ПДП предлагают в БГК
Проект детальной планировки необходимо еще раз обсудить с населением
Проект детальной планировки. Депутаты БГК не готовы принять решение
Строительство по правилам, или Попытка изъять собственность
Бишкекчане требуют общественных слушаний по проекту правил землепользования
Противоречат законам. Юристы раскритиковали правила землепользования и застройки
Популярные новости
В&nbsp;парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера
Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;9-13 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 декабря
Религия или дипломатия? В&nbsp;Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю Религия или дипломатия? В Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю
Бизнес
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
18 декабря, среда
15:58
В Москве задержаны уроженцы Кыргызстана, вымогавшие у соотечественников деньги В Москве задержаны уроженцы Кыргызстана, вымогавшие у с...
15:31
Провокаторы или дружинники? Кто был во Дворце спорта во время #RЕакции 2.0
15:27
Митинг #RЕакция 2.0 в лицах. Фоторепортаж
15:26
«Успокойся, а то порвем». Юрист Нурбек Токтакунов заявляет об угрозах
15:15
Разыскиваемый за мошенничество гражданин Казахстана задержан в Бишкеке