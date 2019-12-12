События в Кой-Таше. Военный прокурор о том, что было в розовом пакете

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Орозбек Опумбаев, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что у ГКНБ имеются доказательства — бывший президент Алмазбек Атамбаев готовил госпереворот, но все доказательства в уголовном деле находятся под грифом «секретно».

Военный прокурор Нурмал Набиев признал, что действительно в розовом пакете, который вынес экс-замминистра ВД Курсан Асанов, находилась часть документов, имеющих прямое отношение к бывшему главе государства.