Только за один месяц на дороге Бишкек — Кара-Балта в Московском районе зафиксировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Абдумажит Юсуров.

По его словам, на участке трассы, где завершены строительные работы, водители превышают скоростной режим.

«Московский район многонаселенный и оживленный. Реконструкция на некоторых участках дороги Бишкек — Кара-Балта здесь закончена. Отдельные водители почему-то считают, что широкая новая трасса построена как автобан для лихачей. Только в октябре в результате ДТП погибло шесть детей», — сказал нардеп.

Абдумажит Юсуров попросил чиновников обратить внимание на проблему и поручить установить дорожные знаки.