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Власть

На 1,3 миллиарда сомов выявлено нарушений в бюджете Бишкека

В ходе аудиторской проверки выявлены нарушения на 1,3 миллиарда сомов в бюджете Бишкека за 2017-2018 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

По данным ведомства, наиболее крупные финансовые нарушения обнаружены при необоснованной выплате зарплаты (1,2 миллиарда сомов), нецелевом выделении средств (более 175 миллионов), завышении объемов строительно-монтажных работ (почти 105 миллинов), сокрытии дебиторской и завышении кредиторской задолженности (3 миллиона 975 тысяч).

В СП КР отмечают, что также установлены нерациональное использование средств и потери бюджета.

Отчет аудиторской проверки передан в городскую прокуратуру для дачи правовой оценки.
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