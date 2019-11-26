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Власть

Соглашение по бензину. Казахстан все еще изучает договор

Казахская сторона на сегодня изучает договор о беспошлинных поставках бензина в Кыргызстан. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, кыргызская сторона изучила вопрос. Кроме того, был подготовлен проект соглашения. Стороны договорились, что топливо будут поставлять только по железной дороге. Казахстан поддержал решение Кыргызстана о введении запрета на перевоз ГСМ автомобильным транспортом.

«Мы подготовили проект соглашения. С нашей стороны все согласовано. Передали его Казахстану. Они до сих пор изучают его, согласовывают», — заключил Жениш Разаков.

Напомним, что переговоры по соглашению на поставку бензина из Казахстана ведут уже почти два года. И каждый раз чиновники обещают, что на днях все будет подписано и топливо начнет поступать. Но пока вопрос так и не решен.
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