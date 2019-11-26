Сколько заработали соратницы Алмазбека Атамбаева. Итоги декларационной кампании

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, как следует из отчета, заработала за 2018 год 945 тысяч 363 сома. Никаких иных доходов у нее нет. Нет и имущества ни у самой Асель Кодурановой, ни у ее родни — ни квартиры, ни дома, ни сарая, ни гаража. Где проживала Кодуранова и ее близкие до того, как она стала депутатом, непонятно.

У Ирины Карамушкиной есть дом в 146,5 квадратных метра и машина марки «Тойота». Годовой доход социал-демократки составил 851 тысячу 600 сомов. Родственники Ирины Карамушкиной, судя по декларации, безработные и бездомные. У них нет ни собственных доходов, ни недвижимости.

Ранее чиновники сообщили, что по результатам декларационной кампании могут возбудить уголовные дела по незаконному обогащению.