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Власть

Сколько заработали соратницы Алмазбека Атамбаева. Итоги декларационной кампании

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, как следует из отчета, заработала за 2018 год 945 тысяч 363 сома. Никаких иных доходов у нее нет. Нет и имущества ни у самой Асель Кодурановой, ни у ее родни  ни квартиры, ни дома, ни сарая, ни гаража. Где проживала Кодуранова и ее близкие до того, как она стала депутатом, непонятно. 

У Ирины Карамушкиной есть дом в 146,5 квадратных метра и машина марки «Тойота». Годовой доход социал-демократки составил 851 тысячу 600 сомов. Родственники Ирины Карамушкиной, судя по декларации, безработные и бездомные. У них нет ни собственных доходов, ни недвижимости. 

Ранее чиновники сообщили, что по результатам декларационной кампании могут возбудить уголовные дела по незаконному обогащению. 
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