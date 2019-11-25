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Власть

Запрет производства и продажи пакетов. Правительство подготовило постановление

Правительство инициировало введение моратория на производство и реализацию изделий из полимерных пленок. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина. 

По его данным, разработан проект постановления о введении моратория на производство и реализацию изделий (пакеты, сумки, мешки, упаковочные материалы) из полимерной пленки менее 20 микрометров, предназначенных для населения (конечному потребителю). Делают это для предотвращения загрязнения окружающей среды и сокращения объемов образующихся отходов от упаковочных пакетов из полимерных материалов. 

В правительстве отмечают, что в Кыргызстане повсеместно используются пакеты из полимерных материалов, которые, как правило, являются одноразовыми. Стихийно накапливаясь в общественных местах, они негативно влияют на окружающую среду и санитарно-эпидемиологическую обстановку в целом по стране. 

На сегодня накоплено около 16,4 миллиона тонн отходов и 21 процент из них составляют отходы из полимерных материалов.

 «Массовое использование упаковочных пакетов из полимерных материалов приводит к тому, что вокруг территории свалок твердых бытовых отходов накапливается большое количество упаковочных пакетов, что создает дополнительное негативное воздействие на окружающую среду»,  говорится в сообщении.
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