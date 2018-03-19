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Общество

О доходах отчитались 9 тысяч 185 чиновников Кыргызстана

Единую налоговую декларацию (ЕДН) в Кыргызстане сдали более 166 тысяч налогоплательщиков, из которых 9 тысяч 185 — чиновники. Об этом сообщила Налоговая служба.

По ее данным, в их числе 39 тысяч 368 организаций, 82 тысячи 834 индивидуальных предпринимателя, 29 тысяч 258 физических лиц, 5 тысяч 633 тех, у кого нет доходов, облагаемых налогами, но есть жилплощадь или автомобиль, а также 9 тысяч 185 госслужащих.

За несвоевременное представление Единой налоговой декларации грозит штраф в 2 тысячи сомов.

Физические лица должны отчитаться об экономической деятельности, имуществе и земельных участках до 1 апреля.

В ГНС уточнили, что налоговые органы до конца марта будут принимать отчеты о доходах до полуночи, включая праздничные и выходные дни.
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