Премьер-министр Кыргызстана: У нас низкие торговые показатели с Афганистаном

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с главой правительства Афганистана Абдуллой Абдуллой в рамках рабочего визита в Ташкент.

В рамках двусторонней встречи глава кыргызского кабмина выразил надежду на то, что прошедшие в Афганистане выборы позволят обеспечить стабильность в регионе.

«Кыргызско-афганские отношения динамично развиваются. Однако считаю, что их потенциал выше. В настоящий момент между нашими странами низкие торговые показатели. Уверен, нам удастся внести вклад в создание благоприятных условий для бизнеса и развитие торгово-экономических отношений», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства отметил, что Кыргызстан поддерживает развитие отношений Афганистана со странами Центральной Азии и участие в соглашении региона с США.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла отметил, что из-за происходящих боевых действий страны региона не могут использовать весь свой потенциал. Он добавил, что ценит усилия кыргызского правительства в развитии двусторонних отношений.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл в Ташкент для участия в саммите глав правительств стран участниц ШОС.