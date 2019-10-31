Депутат просит помочь семье погибшего в Кой-Таше спецназовца Усена Ниязбекова

Депутат парламента Махабат Мавлянова предложила коллегам оказать финансовую помощь семье погибшего 7 августа во время событий в Кой-Таше заместителя командира спецназа «Альфа» Усена Ниязбекова.

По ее словам, семья нуждается в деньгах. «Родственники погибшего бойца требуют наказать виновных. Кем бы ни был Алмазбек Атамбаев, бывшим президентом или иным, но держать дома огнестрельное оружие незаконно», — сказала Махабат Мавлянова.

Отметим, что в ходе беспорядков в Кой-Таше ранения различной степени тяжести получили 19 сотрудников спецназа ГКНБ.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.