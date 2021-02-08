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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Мать убитого сотрудника «Альфы» подает в суд заявление на Равшана Джеенбекова

Мать убитого в августе 2019 года в ходе событий в Кой-Таше замкомандира спецназа «Альфа» Усена Ниязбекова Окмот Мамаева подает в суд на экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. Об этом она заявила журналистам.

По ее словам, она также обратится в Генпрокуратуру. «Джеенбеков публично оскорбил меня и память моего погибшего сына, назвав его убийцей. Я требую, чтобы этот человек ответил перед законом за клевету. Если бы Джеенбеков просто попросил прощения, другое дело. Я сказала ему о том, что он участвовал в выборах и не набрал даже одного процента голосов, и это показатель его авторитета. Он разозлился. Я 10 месяцев участвую в суде по событиям в Кой-Таше, и сторонники Атамбаева неоднократно оскорбляли меня», — сказала Окмот Мамаева.

Напомним, 7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения. Офицер был посмертно представлен к государственной награде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182655/
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