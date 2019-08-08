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Общество

Двенадцать сотрудников спецназа ГКНБ госпитализированы

Двенадцать сотрудников спецназа ГКНБ, участвующих накануне в спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, госпитализированы в БНИИЦиО с различными ранениями. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

Уточняется, что всего в центр доставлены 24 человека. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

С утра БНИИЦиО посетили вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев. По распоряжению правительства в центр доставлены дополнительные медицинские препараты.

На операционном столе скончался заместитель командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усен Ниязбеков.
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