В правительстве заверяют: ТЭЦ и котельные готовы к подаче тепла

Воды в Токтогульском водохранилище хватит для успешного прохождения осенне-зимнего отопительного периода — 2019-2020. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, на сегодня объем воды составляет 17 миллиардов 106,49 миллиона кубометров.

«На бесперебойной выработке электроэнергии это не скажется. Правительство на особом контроле держит ситуацию», — сказал Кубатбек Боронов и добавил, что все стратегические объекты готовы к подаче тепла, включая ТЭЦ Бишкека и Оша.