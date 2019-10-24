16:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Оптимизация центров семейной медицины провалена. Депутаты критикуют Минздрав

Депутат парламента Аида Исмаилова раскритиковала сегодня министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

По ее словам, Министерство здравоохранения не работает с врачами. «Я не поленилась и вчера специально объездила центры семейной медицины. Ваш проект по реформе центров провален. Такое впечатление, что в Минздраве не понимают, что делают», — сказала Аида Исмаилова.

Однако глава ведомства не согласился с нардепом. Космосбек Чолпонбаев пообещал предоставить ответ в письменной форме позже.  

Депутаты рассматривают отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2018-й в режиме второго чтения. Основные параметры составили: по доходам — 14 миллиардов 776 миллионов сомов при прогнозе 14 миллиардов 818 миллионов, расходы — 14 миллиардов 209 миллионов сомов при прогнозе 14 миллиардов 340 миллионов. 

В прошлом году выявлены финансовые нарушения на сумму 25 миллионов сомов. 
Ссылка:
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Программа госгарантий никому не помогает, и о ней никто не знает
Что за странные расценки на операции? Депутат возмущен стратегией ФОМС
Платная медицинская страховка и Андрей Малахов. О чем говорят депутаты
Цифра дня. 33 тысячи 712 медицинских страховых полисов выдали в КР за полгода
За полгода Фонд медстрахования возместил гражданам 117,5 миллиона сомов
Подписан закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
ФОМС разъясняет, как в Кыргызстане должны оплачивать медицинские услуги россияне
Заложенных в бюджете денег на гемодиализ хватит на полгода
Сотрудники ФОМС получают 35 тысяч сомов, а медики 5-7 тысяч
С 2019 года в Кыргызстане начнут регулировать цены на лекарства
Популярные новости
Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к&nbsp;президенту страны Беспредел силовиков. Жесткое обращение Чолпон Джакуповой к президенту страны
Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по&nbsp;модернизации ТЭЦ Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по модернизации ТЭЦ
Наши в&nbsp;Москве. В&nbsp;Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова Наши в Москве. В Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова
На&nbsp;спикера парламента пожаловались в&nbsp;Генпрокуратуру. Кто, зачем и&nbsp;почему? На спикера парламента пожаловались в Генпрокуратуру. Кто, зачем и почему?
Бизнес
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
24 октября, четверг
16:04
Электробусы для перевозки пассажиров появятся в Бишкеке Электробусы для перевозки пассажиров появятся в Бишкеке...
16:00
В 2020 году Кыргызстан получит новые машины скорой помощи из России
16:00
Земельная реформа. Очередное лоббирование интересов строителей?
15:55
Убийство таксиста. У обнаруженного мертвым мужчины пропало $10 тысяч
15:49
Что скрывают? При обсуждении тарифа на воду отключили онлайн-трансляцию