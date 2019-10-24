Оптимизация центров семейной медицины провалена. Депутаты критикуют Минздрав

Депутат парламента Аида Исмаилова раскритиковала сегодня министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

По ее словам, Министерство здравоохранения не работает с врачами. «Я не поленилась и вчера специально объездила центры семейной медицины. Ваш проект по реформе центров провален. Такое впечатление, что в Минздраве не понимают, что делают», — сказала Аида Исмаилова.

Однако глава ведомства не согласился с нардепом. Космосбек Чолпонбаев пообещал предоставить ответ в письменной форме позже.

Депутаты рассматривают отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2018-й в режиме второго чтения. Основные параметры составили: по доходам — 14 миллиардов 776 миллионов сомов при прогнозе 14 миллиардов 818 миллионов, расходы — 14 миллиардов 209 миллионов сомов при прогнозе 14 миллиардов 340 миллионов.

В прошлом году выявлены финансовые нарушения на сумму 25 миллионов сомов.