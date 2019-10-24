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Власть

Проект детальной планировки необходимо еще раз обсудить с населением

Проект детальной планировки центральной части Бишкека необходимо еще раз обсудить с населением. Об этом на очередной сессии БГК заявил депутат Рысбай Аматов.

По его словам, проведение одних общественных слушаний недостаточно для того, чтобы снять все вопросы. Он выступил против внесения вопроса об утверждении проекта на сессию.

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«У населения очень много вопросов. Это очень важный документ. Сегодня мы видим, что находят ошибки в документах, принятых 10 лет назад, и люди несут ответственность. Поэтому я предложил тщательно изучить ПДП, потому что перед населением мы несем ответственность. Почему общественные слушания были один раз?» — спросил Рысбай Аматов.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев ответил, что во время обсуждения проведены четыре круглых стола в районах столицы, еще три провел Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры (ГПИ).

«После общественных слушаний проект направили в ГПИ на доработку с учетом замечаний, в октябре 2018 года принято решение о создании межведомственной комиссии по ПДП. Она тоже внесла ряд замечений. В сентябре 2019 года, чтобы не было каких-то толкований, мы направили проект в уполномоченный орган — Госстрой, чтобы они рассмотрели еще раз, там есть узкие специалисты. Ведомство дало заключение, что проект соответствует Генплану, и детализирует его проектные решения», — отметил он.

Однако Рысбай Аматов возразил, что у населения осталось много вопросов по документу.

«И я не уверен, что круглыми столами смогли охватить всех горожан. Вы должны довести его до каждого депутата, горожанина, бизнес-структур, мелких предпринимателей, чтобы не было неуверенности, вопросов», — отметил он.

Напомним, обнародованный в начале марта 2018 года ПДП вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит постройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
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