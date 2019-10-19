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Власть

Заботу о детях и стариках президент назвал основой общества Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил работников социальной защиты и профсоюзов с профессиональным праздником. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«Ваша благородная деятельность направлена на заботу о каждом человеке и его семье. От вас требуются добросовестное отношение к делу, благородство души, терпение и умение сопереживать. Благодаря своей доброте и милосердию, умению отзываться на чужую боль вы заслужили авторитет в обществе. Ваше содействие государству в развитии потенциала человека и обеспечении его благополучия имеет огромное значение», — отметил глава КР.

Он подчеркнул, что укрепление надежной и качественной социальной защиты населения является главным долгосрочным приоритетом страны.

Забота о детях, лицах с ограниченными возможностями здоровья, уважение к старости — это те непреходящие ценности, которые были и будут основой нашего общества.

Сооронбай Жээнбеков

Он заметил, что профсоюзы являются надежным партнером государства, это созидательная сила, активно влияющая на экономическую и трудовую жизнь страны.
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