Депутат недоволен, что Таласскую область ущемляют в пользу Баткенской

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев возмутился, что Таласскую область ущемляют в плане распределения средств на строительство и развитие ирригационных объектов. В Жогорку Кенеше обсуждают ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Исламским банком развития по проекту «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях», подписанного 6 апреля в Марракеше.

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По словам Мирлана Жеенчороева, в Таласской области в проект планируют включить всего 17 сел, а в Баткенской — 61. «При этом в Таласской области достаточно крупных айылов, которые нуждаются в воде. Но правительство их проигнорировало. Наталкивает на нехорошие мысли», — сказал он.

Представители кабмина пояснили, что в перечень вошли села, которые образованы еще в 1970-х годах и густонаселенные. Список в процессе переговоров с донорами увеличили до 102 айылов. При составлении перечней не было предпочтения по региональному признаку. Список утвердил наблюдательный совет при Госстрое по приказу его главы.

«Получается, что глава Госстроя имеет большие полномочия. Думаю, такой топ-лист должны принимать на основании постановления правительства», — заявил нардеп Дастан Бекешев.

Чиновники сказали, что больше расширить перечень нуждающихся в воде сел не получится.

Цель проекта, обсуждаемого депутатами, — улучшение доступа к чистой питьевой воде и услугам по санитарии в селах Баткенской и Таласской областей.

$20 миллионов выделяет Исламский банк развития. Кабмин предоставит еще $10 миллионов в качестве софинансирования.

Льготный кредит предоставляют на 30 лет под 0,75 процента годовых. Срок реализации проекта — 4,5 года.