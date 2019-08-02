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Общество

Запасы воды сократятся на 25 процентов к 2050 году в Чуйской области

Заведующий отделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства Алмаз Жээналиев рассказал журналистам, зачем создали Агентство водных ресурсов.

По его словам, по данным ООН, к 2030 году нехватка воды составит 40 процентов.

В Кыргызстане к 2050 году в Чуйской области запасы воды сократятся на 25 процентов, а к 2100-му — на 50 процентов.

«По питьевой воде и ирригации у нас есть программы. К 2025 году все села будут обеспечены питьевой водой. Однако у нас отсутствует единый подход к управлению водными ресурсами. Существуют только отраслевые программы. Нужно знать, какой запас воды, какого она качества», — сказал Алмаз Жээналиев.

Он добавил, что для управления водными ресурсами создано отдельное агентство. Оно будет разрабатывать стратегию развития. Будет создан водный кадастр, а также внедрена информационная система управления.

Агентство водных ресурсов продолжит работу департамента водного хозяйства и мелиорации.
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