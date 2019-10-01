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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем пожилых людей. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Кыргызы испокон веков с глубоким уважением и особенной заботой относились к пожилым людям. Народные пословицы «У кого есть пожилые — у того есть благополучие» и «Надежно берегите советы старших» тому подтверждение. Мы высоко ценим труд старшего поколения, что они посвятили себя развитию страны, благополучию народа», — отметил президент.

Долг нынешнего поколения — обеспечить достойные условия жизни для пожилых граждан.

«Государство прилагает все усилия, чтобы из года в год улучшать жизнь представителей старшего поколения. Через заботу о пожилых людях определяются эффективность государственной политики и духовный уровень общества. Поэтому перед всеми нами стоят большие задачи по заботе о старших. Мы должны всегда почитать, ценить, уважать пожилых людей и уделять им достойное внимание», — говорится в поздравлении.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, любви и заботы детей и общества.
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