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Общество

Редакция 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом

Праздник жертвоприношения — один из священных у мусульман.

Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Курман айта совершают символическое кидание камнями и таваф (семикратный обход вокруг Каабы). В этот особенный для всех мусульман день следует совершить полное омовение и надеть чистый и праздничный наряд.

Редакция 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом. Пусть не только этот праздник, но и множество других причин поспособствуют объединению и сплочению всего народа страны! Пусть в этот и другие дни люди будут осознавать себя единым целым!

Желаем всем процветания и мира!
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