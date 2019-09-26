Мигранты хотят помогать своим селам, но не знают, как это сделать

Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Джети-Огузского района Иссык-Кульской области назвал основные критерии оценки работы местных властей. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, основными критериями по оценке работы местной власти глава государства назвал реализацию проекта по обеспечению чистой водой, развитие ирригации, цифровизацию социальных объектов, привлечение инвестиций, создание рабочих мест.

Он отметил необходимость оказания содействия судебным, правоохранительным органам и органам прокуратуры в рамках реализации судебно-правовой реформы.

Как отметил Сооронбай Жээнбеков, от населения много нареканий в связи с коррупционными явлениями в местных управлениях строительства и архитектуры, госрегистра. Поручил работать над искоренением таких явлений.

Глава государства напомнил, что некоторые активные руководители областей и акимы в регионах проводят работу по мобилизации соотечественников, трудящихся за рубежом, открывают фонды и направляют их помощь на развитие села.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков в Иссык-Кульской области

«Когда я в зарубежных поездках встречаюсь с соотечественниками, они всегда говорят, что хотели бы помогать селам, но не знают, как это сделать. Для эффективной работы фондов вам надо быть в прямой и тесной связи с соотечественниками», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что со стороны государства созданы необходимые условия для развития регионов, теперь местная власть должна активно и упорно работать.

«Местная власть, полномочные представители, акимы, главы айыл окмоту должны самостоятельно принимать меры по развитию региона. Результатам вашей работы обязательно будет дана оценка», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.