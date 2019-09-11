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Власть

Депутаты отклонили инициативу освободить пенсионеров от налога на имущество

Депутаты парламента отклонили инициативу своего коллеги Анвара Артыкова освободить пенсионеров, которые имеют квартиры больше 80 квадратных метров, от налога на имущество.

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Отметим, Анвар Артыков взывал к совести нардепов, склоняя их одобрить предложенные им поправки в Налоговый кодекс, упрекал неправильным отношением к пенсионерам.

«Может, он всю жизнь копил и купил себе квартиру в 150 квадратов. Почему он теперь должен платить за нее налог? Почему у нас такое представление, что пенсионер в Кыргызстане обязательно бедный и живет в конуре площадью 80 квадратов?» — возмутился Анвар Артыков.

Но парламентарии высказались против. Не поддержало идею и правительство. Законопроект отклонен.  
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