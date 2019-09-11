Депутаты отклонили инициативу освободить пенсионеров от налога на имущество

Депутаты парламента отклонили инициативу своего коллеги Анвара Артыкова освободить пенсионеров, которые имеют квартиры больше 80 квадратных метров, от налога на имущество.

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Отметим, Анвар Артыков взывал к совести нардепов, склоняя их одобрить предложенные им поправки в Налоговый кодекс, упрекал неправильным отношением к пенсионерам.

«Может, он всю жизнь копил и купил себе квартиру в 150 квадратов. Почему он теперь должен платить за нее налог? Почему у нас такое представление, что пенсионер в Кыргызстане обязательно бедный и живет в конуре площадью 80 квадратов?» — возмутился Анвар Артыков.

Но парламентарии высказались против. Не поддержало идею и правительство. Законопроект отклонен.