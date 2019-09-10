Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО в Кыргызстане предлагают ввести с 2021 года

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают ввести штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с 1 января 2021 года. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, закон об обязательном страховании автогражданской ответственности вступил в силу. Однако на деле не заработал. Еще весной депутаты внесли законопроект об отсрочке ОСАГО. Но за полгода депутаты изменили позицию и считают, что вводить штрафы за отсутствие страховки надо в ближайшее время.

Мы вели переговоры, изучали ситуацию. В итоге пришли к мнению, что ответственность за отсутствие полиса ОСАГО надо вводить поэтапно. Акылбек Жапаров

«Сначала ее нужно ввести для транспортных средств иностранных государств. При этом размер штрафа должен быть эквивалентным установленному в этих странах. На втором этапе предлагаем ввести ответственность для государственных органов — с 1 марта 2020 года. Надо открыто признать, что государство изначально не было готово к внедрению ОСАГО. Министерство финансов к 1 октября 2019 года представит проект бюджета, пусть сразу учтут этот момент. Для остальных категорий предлагаем ввести ответственность с 2021 года», — рассказал Акылбек Жапаров.

Его коллеги предложили на первом или втором этапах также ввести ответственность для юридических лиц, грузовых автомобилей и тех, кто занимается пассажирскими перевозками.