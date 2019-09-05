Создание мясного халал-парка в Кыргызстане обсуждают депутаты

В парламенте рассматривают ратификацию соглашения между Кыргызстаном, Исламским банком развития и Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении гранта на получение технической помощи для подготовки технико-экономического обоснования проекта «Мясной халал-парк в КР», подписанного 6 апреля 2019 года в Марракеше.

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Предполагается, что доноры выделят грант на $380 тысяч, $280 тысяч из которых будут выделены ИБР, а $100 тысяч — Исламской корпорацией по развитию частного сектора.

ТЭО для халал-парка должно включать различные компоненты производственной цепи по мясопереработке — от организации загонов для откорма до упаковки готового продукта, а также сбыта халал-продукции.

Сейчас в стране официально зарегистрировано 296 субъектов по переработке мяса, 90 процентов из них — мини-предприятия. Чиновники признают, что проблемой остаются многочисленные стихийные мини-цеха, созданные без учета санитарных норм и правил. Оснащение 69 официально зарегистрированных убойных цехов не отвечает современным стандартам и требованиям санитарного контроля.

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По мнению нардепов, создание такого парка необходимо, Кыргызстан нуждается в чистой продукции, тем более в республике 80 процентов населения исповедуют ислам. Другое дело, и об этом сказал депутат Бакирдин Субанбеков, сколько будет стоить такое мясо и кто будет разрабатывать ТЭО.

Министр экономики Санжар Муканбетов пояснил, что стоимость отрегулируют, а ТЭО разработает Исламский банк. Парламентарий сказал, что халал должно быть не только мясо, но и овощи, фрукты, и напомнил об арбузах, напичканных селитрой, которые продавались в июне.

Его коллега Аалы Карашев добавил, что поддерживает ратификацию, но указал, что халал-продукция появилась в КР 10 лет назад. Он спросил, сколько принято стандартов в рамках программы по продвижению халал-индустрии. Санжар Муканбетов ответил, что в 2018 году страна экспортировала 1,5 тысячи тонн мяса на $4 миллиона. Туши были освежеваны в соответствии с халал-правилами.