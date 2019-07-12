В Кыргызстане хотят создать мясной халал-парк. Инициатива принадлежит Министерству экономики.

По данным ведомства, разработку технико-экономического обоснования проекта планируется подготовить на средства из гранта от Исламского банка развития и Исламской корпорации по развитию частного сектора.

Договоренность с партнерами достигнута еще в апреле. Жогорку Кенеш должен ратифицировать проект соглашения. Предполагается, что доноры выделят грант на получение технической помощи на $380 тысяч, $280 тысяч из которых будут выделены ИБР, а $100 тысяч — Исламской корпорацией по развитию частного сектора.

ТЭО для халал-парка должно включать в себя различные компоненты производственной цепи по мясопереработке — от организации загонов для откорма скота до упаковки готового продукта, а также сбыта халал-продукции.

Сейчас в стране официально зарегистрировано 296 субъектов по переработке мяса, 90 процентов из них — мини-предприятия. Чиновники признают, что проблемой остаются многочисленные стихийные мини-цеха, созданные без учета санитарных норм и правил. Оснащение 69 официально зарегистрированных убойных цехов не отвечает современным стандартам и требованиям санитарного контроля.