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Официально

Ратифицировано соглашение между Кыргызстаном, ИБР и Исламской корпорацией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой, Исламским банком развития, Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении гранта на получение технической помощи для подготовки технико-экономического обоснования проекта «Мясной халал-парк в Кыргызской Республике», подписанного 6 апреля 2019 года в городе Марракеш, Марокко».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит уведомить Исламский банк развития и Исламскую корпорацию по развитию частного сектора о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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