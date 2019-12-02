Ратифицировано соглашение между Кыргызстаном, ИБР и Исламской корпорацией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой, Исламским банком развития, Исламской корпорацией по развитию частного сектора о предоставлении гранта на получение технической помощи для подготовки технико-экономического обоснования проекта «Мясной халал-парк в Кыргызской Республике», подписанного 6 апреля 2019 года в городе Марракеш, Марокко».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству финансов Кыргызской Республики надлежит уведомить Исламский банк развития и Исламскую корпорацию по развитию частного сектора о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.