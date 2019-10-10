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Власть

В Кыргызстане появится собственный мясной халал-парк

В Кыргызстане появится собственный мясной халал-парк. Депутаты Жогорку Кенеша одобрили ратификацию соглашения между республикой, Исламским банком развития и Исламской корпорацией о создании в стране мясного халал-парка.

Доноры выделят грант на $380 тысяч, $280 тысяч — ИБР, $100 тысяч — Исламская корпорация по развитию частного сектора.

ТЭО для халал-парка должно включать различные компоненты производственной цепочки по мясопереработке — от организации загонов для откорма до упаковки готового продукта, а также сбыта халал-продукции.

В республике зарегистрировали 69 убойных пунктов и площадок. Но их оснащение не отвечает современным требованиям.

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Нардепы поддержали законопроект, подчеркнув перспективность развития этой отрасли пищевой индустрии.

«Кыргызстан нуждается в чистой продукции. Почему бы нам не последовать примеру Малайзии, где халал-парк — это действительно халал? Там даже духи и одеколоны без спирта производят, с использованием эфирных масел», — заявил Бахадыр Сулейманов. 

Депутат Аалы Карашев добавил, что поддерживает ратификацию, но указал, что халал-продукция появилась в Кыргызстане 10 лет назад. Он спросил, сколько принято стандартов в рамках программы по продвижению халал-индустрии.

Министр экономики Санжар Муканбетов ответил, что в 2018 году страна экспортировала 1,5 тысячи тонн мяса на $4 миллиона. Туши разделали в соответствии с халал-правилами.
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