Производители халал-продукции из Кыргызстана примут участие в выставке в Казани

Производители халал-продукции из Кыргызстана примут участие в выставке Russia-Halal Expo, которая пройдет в Казани 18–20 мая. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, на выставку приедут более 60 производителей этой продукции и поставщиков халал-услуг из ОАЭ, Турции, Шри-Ланки, Беларуси, Кыргызстана, а также регионов России.

Будут представлены товары и услуги, соответствующие всем канонам ислама, в том числе мясная и колбасная продукция, кондитерские изделия, чай, мед, детское питание и другое.