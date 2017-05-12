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Экономика

Производители халал-продукции из Кыргызстана примут участие в выставке в Казани

Производители халал-продукции из Кыргызстана примут участие в выставке Russia-Halal Expo, которая пройдет в Казани 18–20 мая. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, на выставку приедут более 60 производителей этой продукции и поставщиков халал-услуг из ОАЭ, Турции, Шри-Ланки, Беларуси, Кыргызстана, а также регионов России.

Будут представлены товары и услуги, соответствующие всем канонам ислама, в том числе мясная и колбасная продукция, кондитерские изделия, чай, мед, детское питание и другое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/51603/
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