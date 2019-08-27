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Власть

Новые школы на деньги коррупционеров. Сооронбай Жээнбеков заложил капсулы

Фото пресс-службы президента КР

Президент КР Сооронбай Жээнбеков заложил капсулы в строительство новых корпусов школ № 12 Бишкека и в селе Орок Сокулукского района. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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799,3 миллиона сомов со счета по борьбе с коррупцией выделено на стройку школ
По его данным, здания построят на средства Единого депозитного счета, поступающие в результате борьбы с коррупцией.

В селе Орок президент побеседовал с сельчанами и учителями. Он отметил, что из-за внутренней миграции школы Бишкека, Чуйской и Ошской областей перегружены.

«Нам всем известно об этой большой проблеме. Поэтому мы приняли решение направлять средства Единого депозитного счета на строительство общеобразовательных учреждений и дополнительных корпусов для них», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и добавил, что в будущем средства планируется направлять и на строительство детских садов.

Глава государства подчеркнул, что искоренение коррупции является основной задачей государства.

«Известный государственный деятель Корчубек Акназаров говорил, что коррупция подобна сорнякам, которые надо вырывать с корнем. Мы будем прилагать все усилия для этого, борьба с коррупцией будет продолжена», — подчеркнул он.

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В Бишкеке на территории школы № 12 началось строительство
В отделе информационной политики аппарата главы государства уточнили, что обучение в средней школе в селе Орок проводится в три смены. Новый корпус школы будет состоять из двух этажей и рассчитан на 500 ученических мест.

В школе-гимназии № 12 Бишкека построят трехэтажный корпус на 385 мест.

Строительные работы предполагается завершить в 2020 году.

Министерство образования и науки КР определило перечень школ, где начнутся работы в 2019 году. Всего их 15: по семь в Бишкеке и Чуйской области и одна в Оше.
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