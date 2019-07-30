Телефонный разговор Жээнбекова с Назарбаевым. О чем беседовали

Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает официальный сайт первого президента Казахстана.
Отмечается, что стороны с удовлетворением отметили активное развитие сотрудничества между двумя государствами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе беседы также обсуждались вопросы региональной повестки.
Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков высказались за дальнейшее углубление и расширение казахстанско-кыргызского стратегического взаимодействия в интересах народов двух стран.