Депутаты признали неудовлетворительной работу по инвентаризации госимущества

Депутаты Жогорку Кенеша посчитали, что работа Фонда по управлению госимуществом по инвентаризации гособъектов проведена неудовлетворительно. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

На заседании рассматривался вопрос об исполнении постановления парламента об инвентаризации, идентификации, переоценке и учете материальных и нематериальных активов Кыргызстана. Депутат Эльвира Сурабалдиева спросила, когда будет готов отчет по инвентаризации государственного имущества.

Заместитель председателя ФУГИ Токтогул Туманов сообщил, что работа по инвентаризации еще идет.

Депутатов ответ не устроил, и они поручили ФУГИ представлять отчет об инвентаризации ежеквартально.