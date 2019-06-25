16:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты признали неудовлетворительной работу по инвентаризации госимущества

Депутаты Жогорку Кенеша посчитали, что работа Фонда по управлению госимуществом по инвентаризации гособъектов проведена неудовлетворительно. Решение принято сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике.

На заседании рассматривался вопрос об исполнении постановления парламента об инвентаризации, идентификации, переоценке и учете материальных и нематериальных активов Кыргызстана. Депутат Эльвира Сурабалдиева спросила, когда будет готов отчет по инвентаризации государственного имущества.

Заместитель председателя ФУГИ Токтогул Туманов сообщил, что работа по инвентаризации еще идет.

Депутатов ответ не устроил, и они поручили ФУГИ представлять отчет об инвентаризации ежеквартально.
Ссылка:
просмотров: 50
Версия для печати
Материалы по теме
Опять просим гранты. Национальную управляющую компанию будут содержать доноры
Национальная управляющая компания и ФУГИ будут работать параллельно
Для чего создали Национальную управляющую компанию, рассказали в ФУГИ
ФУГИ отчитался о доходах национализированных предприятий. Депутаты критикуют
Все социальные объекты пересчитают в Бишкеке чиновники
Зачем нам ОАО «Национальная управляющая компания», возмущены во фракции СДПК
ФУГИ ждет участь Энергохолдинга, заявляет Чыныбай Турсунбеков
Депутаты интересуются, почему пансионаты на Иссык-Куле забиты, а прибыли нет
ФУГИ хотят преобразовать в аналог казахстанского «Самрук Казына»
Фонд госимущества хотят превратить в аналог «Самрук Казына» или фонда Сингапура
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за&nbsp;липовые отчеты Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты
Атамбаев&nbsp;&mdash; сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Президент вновь потребовал от&nbsp;силовиков прекратить бесконечные проверки бизнеса Президент вновь потребовал от силовиков прекратить бесконечные проверки бизнеса
Представление о&nbsp;лишении неприкосновенности Атамбаева поступило в&nbsp;парламент Представление о лишении неприкосновенности Атамбаева поступило в парламент
Бизнес
Олимпийский комитет&nbsp;КР участвовал в&nbsp;открытии штаб-квартиры МОК в&nbsp;Швейцарии Олимпийский комитет КР участвовал в открытии штаб-квартиры МОК в Швейцарии
Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по&nbsp;револьверной кредитной карте Акция! БТА Банк снизил процентную ставку по револьверной кредитной карте
Не&nbsp;ломайтесь и&nbsp;все получится. Мультимиллионер о&nbsp;секрете своего успеха Не ломайтесь и все получится. Мультимиллионер о секрете своего успеха
Mega iTV: любимые фильмы и&nbsp;сериалы в&nbsp;любое время Mega iTV: любимые фильмы и сериалы в любое время