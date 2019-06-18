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Власть

В правительстве думают, нужен ли департамент туризма

«Вопрос о необходимости работы департамента туризма остается открытым», — заявила сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Депутаты рассматривают вопрос подготовки отраслей к туристическому сезону. Они засомневались, что новое предприятие «Кыргызтуризм» сможет показать хоть какие-то результаты работы. Недовольство парламентариев вызвал и тот факт, что предприятие создали при наличии департамента туризма при Министерстве культуры. Однако вице-премьер не согласилась с нардепами.

«Предприятие «Кыргызтуризм» создано по поручению депутатов. Сейчас еще рано говорить об эффективности его работы, ведь оно начало работу всего несколько месяцев назад. Но думаю, что есть смысл в его работе. Они занимаются практическими вещами: ведут контроль за всеми курортными объектами, разработали специальные правила работы, проводят тренинги, на которых обучают сотрудников отрасли. А по департаменту туризма вопрос остается открытым. В правительстве сейчас изучают этот вопрос», — отметила Алтынай Омурбекова.
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