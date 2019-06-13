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Власть

Ли Юе: Взаимоотношения Кыргызстана и Китая имеют длинную историю дружбы

«Взаимоотношения Кыргызстана и Китая имеют длинную историю дружбы. В последние годы она только укрепляется, а торгово-экономическое сотрудничество углубляется», — заявил сегодня на кыргызско-китайском бизнес-форуме советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в КР Ли Юе.

По его словам, китайские инвесторы работают во многих отраслях экономики Кыргызстана. Они вкладывают средства в разработку и добычу полезных ископаемых, производство стройматериалов, переработку нефтепродуктов и сельское хозяйство.

«Наши инвесторы создали большое количество рабочих мест. Есть проекты в таких областях, как транспорт, электроэнергетика, сельское хозяйство и здравоохранение, реконструкция улично-дорожной сети, линия электропередачи «Датка» — Кемин», дорога север — юг», — отметил дипломат.

«Президенты КНР и Кыргызстана договорились укреплять инициативу «Один пояс — один путь» и Нацстратегию развития до 2040 года. Кыргызстан является первой страной, которая примет участие в проекте, и важной страной в рамках инициативы «Один пояс — один путь», — заключил Ли Юе.
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