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Общество

В Кыргызстане открыли «Китайскую библиотеку»

В Кыргызстане на базе Бишкекского гуманитарного университета имени Карасаева открыли «Китайскую библиотеку». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования. 

По ее данным, библиотека расположилась на 372 квадратных метрах. В ней можно найти более 8 тысяч книг на китайском, английском, русском и кыргызском языках. Кроме того, в ней более 80 тысяч цифровых ресурсов: электронных книг, журналов, газет и иллюстраций.

В ведомстве отметили, что открытие «Китайской библиотеки» состоялось в рамках предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан.

«Китайская библиотека» — брендовый проект КНР, в рамках которого международному сообществу открывают возможности для понимания Китая, создают платформу для культурных обменов с зарубежными странами, предоставляют иностранным экспертам, ученым и аналитическим центрам научные работы по Китаю, оказывают содействие развитию китайско-зарубежных отношений.
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