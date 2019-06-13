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Власть

Китай готов импортировать больше экологически чистых продуктов из Кыргызстана

Китай готов импортировать больше «зеленой» высококачественной продукции из Кыргызстана. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, Китай приветствует участие кыргызских компаний в китайском Экспо. Кроме того, китайская сторона продолжит оказывать поддержку в экономическом развитии и вместе реализовывать больше совместных проектов.

«Мы будем это делать, чтобы заложить основу для укрепления нашей дружбы. Мы едины в том, что терроризм — общий враг человечества. Это общие вызовы для Китая и Кыргызстана и для мира в целом. КНР выступает против терроризма во всех его проявлениях и готова укреплять сотрудничество с Кыргызстаном в данной сфере и обеспечении безопасности», — заявил глава КНР.

Он добавил, что с президентом Кыргызстана также обменялись взглядами о развитии Шанхайской организации сотрудничества.

«Кыргызская сторона во время председательства активно исполняла свои обязательства, проделала большую работу. Китайская сторона это высоко ценит и желает успехов в проведении саммита ШОС в Бишкеке», — заключил Си Цзиньпин.
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