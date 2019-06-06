Охрана Туйгунаалы Абдраимова блокировала журналистов, чтобы они не могли выйти

Охрана полномочного представителя правительства в Чуйской области блокировала выход из актового зала областной администрации, чтобы не дать журналистам пройти.

Полпред в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов через час ожидания все-таки вышел к сотрудникам СМИ. Но извиняться перед журналистом отказался, посчитав, что тон сотрудницы СМИ был неподобающим. После 10 минут он покинул здание, а журналистов охрана не выпускала еще несколько минут.

Туйгунаалы Абдраимов покидал импровизированную пресс-конференцию под крики «Позор!».