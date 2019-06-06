13:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (129)

Охрана Туйгунаалы Абдраимова блокировала журналистов, чтобы они не могли выйти

Охрана полномочного представителя правительства в Чуйской области блокировала выход из актового зала областной администрации, чтобы не дать журналистам пройти.

Полпред в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов через час ожидания все-таки вышел к сотрудникам СМИ. Но извиняться перед журналистом отказался, посчитав, что тон сотрудницы СМИ был неподобающим. После 10 минут он покинул здание, а журналистов охрана не выпускала еще несколько минут.

Туйгунаалы Абдраимов покидал импровизированную пресс-конференцию под крики «Позор!».
Ссылка:
просмотров: 1410
Версия для печати
Материалы по теме
Туйгунаалы Абдраимов не собирается извиняться перед журналистом
Туйгунаалы Абдраимов после часовой осады все же вышел к журналистам
Журналистам предложили записаться на прием к Туйгунаалы Абдраимову
Абдраимов кетсин! Полпред в Чуйской области заперся в кабинете
Абдраимов кетсин! Журналисты митингуют у здания Чуйской обладминистрации
Абдраимов кетсин! Начат сбор подписей за отставку полпреда в Чуйской области
Туйгунаалы Абдраимов назначен губернатором Чуйской области
Популярные новости
Брат Райымбека Матраимова отстранен от&nbsp;должности в&nbsp;Финполе Брат Райымбека Матраимова отстранен от должности в Финполе
Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов
Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов
После расследования. Премьер требует ускорить проверку вывода $700 миллионов После расследования. Премьер требует ускорить проверку вывода $700 миллионов
Бизнес
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;праздником Орозо айт Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт
Новые руководители &laquo;Акнета&raquo; опровергают рейдерский захват компании Новые руководители «Акнета» опровергают рейдерский захват компании