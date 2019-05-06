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Власть

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования главе России в связи с авиакрушением

Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами в авиакрушении. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных жертвах в результате трагического происшествия в аэропорту «Шереметьево». От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты», — отмечено в телеграмме соболезнования главы государства.

Напомним, 41 человек погиб в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево».
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